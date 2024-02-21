В Казани закрыли офис Qiwi банка

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Город
21 февраля 2024  15:47
Автор:
Эндже Гарафиева

Сегодня Центральный банк отозвал у Киви-банка лицензию. Офисы закрылись в Казани, Санкт-Петербурге и Москве. 

До официального сообщения о закрытии офисов клиенты жаловались на то, что не могли пополнить свои кошельки и снять с них деньги. 

«Как только у нас будет информация о дальнейших действиях, мы вернемся к вам», – пишут на официальном сайте банка. 

ЦБ России заявил, что Qiwi не значимый кредитор реального сектора экономики, потому его уход не повлияет на возможности клиентов, которые смогут переводить средства через другие платежные системы.

Кроме того, регулятор считает, что деятельность Киви-банка могла играть на руку теневым бизнесменам, а деньги переводиться на счета нелегальных онлайн-казино, букмекеров, криптообменников. Риски создавались и при открытии кошельков без ведома клиентов, поделившихся персональными данными.

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