В Казани закрыли подпольное игровой салон

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Город
5 сентября 2024  15:14
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани перед судом предстанет предприимчивая местная жительница, решившая организовать подпольный игорный бизнес. Несмотря на оперативность, с которой женщина оборудовала нелегальное заведение, насладиться прибылью ей не удалось.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Татарстан, в январе этого года предприимчивая гражданка арендовала нежилое помещение на улице Зорге, провернув сделку через подставное лицо. В кратчайшие сроки там были установлены компьютеры, мониторы и другое оборудование для азартных игр.

Однако «бизнес-леди» не учла, что подобная деятельность находится под пристальным вниманием правоохранительных органов. Спустя всего два дня после открытия заведение накрыли сотрудники СК и МВД.

В отношении организатора подпольного казино возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр». В настоящее время следствие собрало достаточно доказательств ее вины, и дело передано в суд.

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