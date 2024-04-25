В Казани заложили камень первого инклюзивного центра «Ярдэм»

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Город
25 апреля 2024  16:33
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани заложен камень в основание нового инклюзивного центра «Ярдэм» для реабилитации и обучения людей с ограниченными возможностями здоровья.

Центр станет частью единого комплекса при одноименной мечети и будет иметь специализированный бассейн, учебные классы и медицинский блок. Об этом пишет казанская мэрия.

Торжественное мероприятие началось с чтения Корана и молитвы, а мэр Казани Ильсур Метшин поздравил реабилитантов и руководство центра.

«Мечеть «Ярдэм» – это самый замечательный и успешный проект, в котором мне посчастливилось принять участие», – сказал Метшин.

Фото: мэрия Казани 

Решение о строительстве центра было принято из-за большого количества желающих пройти реабилитацию в центре «Ярдэм». На сегодняшний день на одно место претендуют до 18 человек. 

Реабилитационный центр при фонде «Ярдэм-помощь» был построен в 2013 году и уже помог более 21 тысячи человек с ограниченными возможностями здоровья.

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