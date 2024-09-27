В Казани заменили лифты в 13 надземных переходах

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Город
27 сентября 2024  14:02
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани завершается масштабная модернизация шести надземных переходов, которая включает в себя установку 13 новых лифтов. К концу октября все работы будут завершены, заверили в мэрии.

 Фото: © пресс-служба мэрии

Новые лифты отличаются современным дизайном и повышенным комфортом. Они оснащены теплыми шахтами, антивандальными системами, удобным освещением и музыкальным сопровождением.

Особое внимание уделено комфорту для маломобильных граждан, потому что в лифтах установлены специальные панели управления. Каждая платформа рассчитана на вес до 800 кг и имеет гарантию 25 лет службы.

Мэр города Ильсур Метшин сегодня осмотрел один из лифтов.

 Фото: © пресс-служба мэрии

Уже сегодня новые лифты функционируют в шести надземных переходах, включая Оренбургский тракт, остановку «Ветеринарная академия», пересечение улиц Павлюхина и Халева, а также Чистопольской и Фатыха Амирхана. Модернизация оставшихся переходов на улице Амирхана и улице Академика Сахарова завершится в ближайшие недели.

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