В Казани запускают бесплатные курсы татарского языка и танца

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Город
1 июля 2024  12:36
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани стартует сезон летних проектов, направленных на поддержку и популяризацию татарского языка и культуры. В рамках этой программы, уже 8 июля запускаются бесплатные курсы по изучению татарского языка.

Занятия будут проходить один раз в неделю и будут разделены на две группы: для начинающих и продолжающих изучение. Начинающие будут заниматься в здании исполкома, а продолжающие – в амфитеатре парка «Черное озеро».

Курсы продолжатся 1,5 месяца и будут включать базовые языковые, грамматические и лексические основы. Продолжительность одного занятия – 2 часа. Для участия в курсах необходимо пройти предварительную регистрацию.

Помимо языковых курсов, в Казани уже стартовали мастер-классы по татарскому танцу, которые проходят на набережной Казанки в районе «Чаши». Занятия бесплатные, проходят под живую музыку и ведутся профессиональными педагогами на татарском языке.

В ближайшее время в Казани также пройдут фестивали «Древо жизни», «Итиль», конкурсы «Үз телем», «Саумы, Казан!» («Здравствуй, Казань!») и «Алмачуар», а на озере Кабан уже стартовал проект «Хәрәкәттә – бәрәкәт».

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