В Казани запустили многопрофильный центр для подростков с особенностями развития

В столице Татарстана начал свою работу инклюзивный центр под названием «Крылья», который сосредоточен на помощи подросткам с расстройствами аутистического спектра. Этот уникальный центр сочетает в себе учебно-тренировочную квартиру с обширной развивающей программой, о чем сообщает информационное агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу мэрии Казани.

«В Казани прошло торжественное открытие инклюзивного центра «Крылья», который является единственным в России подобным учреждением, объединяющим в себе элементы учебно-тренировочной квартиры и разнообразные развивающие программы», - отмечается в сообщении.

Центр способен принять до 700 подростков в год, и занятия будут организованы в небольших группах по шесть-восемь человек. В учебно-тренировочной квартире подростки в возрасте от 12 до 17 лет смогут освоить основные бытовые навыки. «Здесь их обучат готовке, стирке, уборке и другим аспектам самостоятельной жизни. Для занятий предусмотрены три специально оборудованные комнаты - кухня, спальня и ванная, в которых имеются все необходимые для быта предметы: от постельного белья и посуды до стиральной машины и индукционной плиты», - говорится в сообщении.

В центре также предусмотрены психологические кабинеты, зоны для досуга со спортивным инвентарем и блогерская комната, где имеется оборудование для создания фото- и видеоконтента. «Программа занятий включает направления, интересные для подростков и полезные для тех, кто испытывает затруднения из-за аутистических расстройств. Здесь будут организованы уроки танцев и йоги, на которые приглашены и родители, чтобы создать более комфортную атмосферу для детей. Также воспитанники центра смогут участвовать в занятиях по скалолазанию, адаптивной физкультуре и айкидо», - подчеркивается в сообщении.