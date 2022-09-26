 В Казани заработали телефоны горячих линий по вопросам подачи тепла
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В Казани заработали телефоны горячих линий по вопросам подачи тепла

На вопросы жителей города ответят специалисты Комитета ЖКХ столицы РТ.

Город
26 сентября 2022  18:35
Автор:
Карина Кострулева

В Казани заработали телефоны горячих линий по вопросам подачи отопления. На вопросы жителей столицы РТ отвечают специалисты Комитета ЖКХ Казани. Позвонить можно по номерам: +7 (843) 590-96-22 и +7 (843) 590-96-23.

Помимо этого, аналогичные вопросы можно задать и службе поддержки «Открытая Казань» (236-41-23). В Казани в 343 детсада, 180 школ и 26 медучреждениях тепло уже дали. Процесс подачи тепла в дома города начался с сегодняшнего дня. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Набережных Челнах в течение трех дней подадут тепло в жилые дома. Также по словам мэра, необходимо проверить состояние сетей для безаварийной подачи тепла и провести ремонтные работы. Магдеев поручил к концу дня обеспечить теплом 25-30% жилфонда, завтра 60-70% и в последний день полностью завершить процесс.

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