В Казани зарплаты дворников повысят за счет увеличенного тарифа на уборку

Городские организации Казани располагают штатом дворников из 2,9 тыс. человек, при этом в ЖЭУ имеется 500 вакансий. Об этом сообщил сегодня на «деловом понедельнике» заместитель руководителя Исполнительного комитета Казани Искандер Гиниятуллин.

«К сожалению, сохраняется сезонная текучесть кадров. С приходом зимы и увеличением нагрузки на дворников их число стремительно уменьшается. <…> уже сегодня в ЖЭУ имеется 500 вакансий дворника», - сообщил он.

По словам спикера, небольшое увеличение в июле этого года тарифа на уборку территории целиком направлено на повышение зарплаты дворников.

«Рассчитываем на уменьшение кадровых потерь», - отметил он.

В целом, для уборки дворов городские УК Казани подготовили свыше 200 единиц спецтехники. В том числе - тракторы с отвалами и щетками, мини-погрузчики и шнекороторные снегоуборщики. Всего в уборке внутриквартальных проездов многоквартирных домов задействовано 82 единицы спецтехники, оснащённой GPS-маячками для круглосуточного контроля за ней.

«Не буду говорить о припаркованных машинах, мешающих мехуборке. В прошлом году мы научились справляться справляться с этой проблемой – есть масса эффективных способов коммуникации с горожанами. Обращаюсь к управляющим организациям – умейте ими пользоваться», - призвал он, отметив, что «нормально выстроенное» общение «решает многие проблемы».