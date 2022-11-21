 В Казани завершается прием заявок от кандидатов во второй созыв Молодежного парламента
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В Казани завершается прием заявок от кандидатов во второй созыв Молодежного парламента

Кандидатом может стать любой инициативный гражданин РФ от 18 до 35 лет.

Город
21 ноября 2022  11:38
Автор:
Дамира Хайрулина

В Казани заканчивается прием заявок от кандидатов во второй созыв Молодежного парламента при Казгордуме. Он продлили до 27 ноября, сообщила сегодня на «деловом понедельнике» председатель Комитета по делам детей и молодежи Казани Алия Загидуллина.

«До 27 ноября идет прием заявок во второй созыв Молодежного парламента. Кандидатом может стать любой инициативный гражданин РФ от 18 до 35 лет с твердым желание реализовать свой проект.  За каждым членом Молодежного парламента будет закреплен представитель Казгордумы», - сказала она.

По ее данным, отбором кандидатов занимается оргкомитет конкурса. Защита проектов и инициатив состоится в период с 1 по 3 декабря.

«Кандидаты, успешно представившие свои идеи, пройдут в следующий этап – голосование на портале KZN.RU», - сказала Загидуллина, отметив, что проголосовать за участников можно будет с 5 по 14 декабря. А результаты станут известны 15 декабря.

Всего на конкурсной основе планируют принять 25 человек.

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