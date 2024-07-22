В Казани завершился переход на бескондукторную оплату: трамвай №7 перешёл на новую систему

С сегодняшнего дня, 22 июля, на бескондукторную систему оплаты проезда переведен завершающий трамвайный маршрут №7 – это 21 единица транспорта. Таким образом, переход на бескондукторную систему оплаты проезда в Казани выполнен на 100%.

Как сообщили в МУП «Метроэлектротранс», с начала июня на новую систему оплаты перешли трамвайные маршруты № 5 и 5а, а также троллейбусные маршруты №№ 1, 3, 5 и 8.

Теперь пассажиры могут оплачивать проезд самостоятельно, используя электронные устройства на поручнях у дверей и на электронной кассе у водителя. При безналичной оплате необходимо дождаться галочки на экране валидатора, подтверждающей успешный платеж.

МУП «Метроэлектротранс» усилило работу службы контрольно-ревизионного отдела. Контроль оплаты производится при помощи переносного ревизорского валидатора. Согласно правилам организации пассажирских перевозок, оплату необходимо производить в течение одной остановки.