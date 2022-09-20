В Казани женщина за рулем «Лады» въехала в забор и снесла его с корнем

На Проспекте Победы автовладелица на «Ладе» врезалась в забор, из-за чего легковушку выбросило с проезжей части на газон, а забор был снесен с корнем. По словам женщины, ее подтолкнул водитель Audi, который неожиданно выехал со второстепенной дороги.

Он выезжал на Проспект Победы со второй полосы улицы Гарифьянова, а на первой ехала фура. Женщина предположила, что молодой человек не заметил ее отечественную легковушку из-за большегруза.

Теперь в инциденте будут разбираться автоинспекторы ГИБДД, сообщает «Татарстан-24».