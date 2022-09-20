 В Казани женщина за рулем «Лады» въехала в забор и снесла его с корнем
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В Казани женщина за рулем «Лады» въехала в забор и снесла его с корнем

По словам автолюбительницы, ее подтолкнул водитель иномарки, который выезжал со второстепенной дороги.

Город
20 сентября 2022  13:24
Автор:
Ольга Ильина

На Проспекте Победы автовладелица на «Ладе» врезалась в забор, из-за чего легковушку выбросило с проезжей части на газон, а забор был снесен с корнем. По словам женщины, ее подтолкнул водитель Audi, который неожиданно выехал со второстепенной дороги.

Он выезжал на Проспект Победы со второй полосы улицы Гарифьянова, а на первой ехала фура. Женщина предположила, что молодой человек не заметил ее отечественную легковушку из-за большегруза.

Теперь в инциденте будут разбираться автоинспекторы ГИБДД, сообщает «Татарстан-24».

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