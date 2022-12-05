 В Казани зимой откроют 82 хоккейных коробок , 20 катков и 14 лыжных трасс
news_header_top_970_100

В Казани зимой откроют 82 хоккейных коробок , 20 катков и 14 лыжных трасс

В этом году впервые в сквере на улице Карбышева зальют каток.

Город
5 декабря 2022  12:10
Автор:
Карина Кострулева

Зимой для казанцев откроют 82 хоккейных коробок , 20 катков и 14 лыжных трасс. Впервые в сквере на улице Карбышева зальют каток, а в поселке Мирном будет работать новый лыжно-биатлонный комплекс.

«Каждую зиму список спортивных объектов растет, появляются новые возможности для занятия спортом по месту жительства и здорового образа жизни. Мы продолжим уделять этому большое внимание», — отметил мэр столицы РТ Ильсур Метшин.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице РТ 3 декабря возле стадиона «Ак Барс Арена» открылся каток под открытым небом. При предъявлении карты «Батыр» проход на каток бесплатный со своими коньками.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Татарстане после отравления угарным газом 13-летней девочки возбудили уголовное дело
В Казани зимой откроют 82 хоккейных коробок , 20 катков и 14 лыжных трасс
В Казани открылся форум в честь 50-летия Конвенции об охране всемирного наследия
В Татарстане коронавирусом за сутки заразились 84 человека
Президент РТ поздравил волонтеров с Днем добровольца
Мэрия Казани у себя внедрила «антикоррупционные» информационные системы
В Казани изменится схема движения по улице Фучика
За воскресенье в Казани два маленьких ребенка отравились угарным газом