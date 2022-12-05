В Казани зимой откроют 82 хоккейных коробок , 20 катков и 14 лыжных трасс

Зимой для казанцев откроют 82 хоккейных коробок , 20 катков и 14 лыжных трасс. Впервые в сквере на улице Карбышева зальют каток, а в поселке Мирном будет работать новый лыжно-биатлонный комплекс.

«Каждую зиму список спортивных объектов растет, появляются новые возможности для занятия спортом по месту жительства и здорового образа жизни. Мы продолжим уделять этому большое внимание», — отметил мэр столицы РТ Ильсур Метшин.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице РТ 3 декабря возле стадиона «Ак Барс Арена» открылся каток под открытым небом. При предъявлении карты «Батыр» проход на каток бесплатный со своими коньками.