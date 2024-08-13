В Казани жители трех домов обьединились и получили единый «Наш двор»

Во дворе домов №№ 53, 55, 55а по улице Юлиуса Фучика в Казани по программе «Наш двор» создадут большое пространство для отдыха. Раньше у каждого дома была своя огороженная территория.

Фото: мэрия города

Работы ведутся на площади почти 13 тысяч кв.м. На месте старой парковки появится детская площадка с игровыми комплексами, качелями и горками. Для любителей спорта оборудуют воркаут-зону. Также во дворе обновят асфальт, освещение, установят новые скамейки, разобьют газоны и высадят деревья.

«Благодаря республиканской программе «Наш двор» будут улучшены условия для 500 жителей этих домов», — отметил мэр города Ильсур Метшин во время осмотра благоустроенной территории.

Всего в этом году по программе «Наш двор» новые дворы получат жители 454 домов города.