В Казани жители трех домов обьединились и получили единый «Наш двор»

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Город
13 августа 2024  12:29
Автор:
Эндже Гарафиева

Во дворе домов №№ 53, 55, 55а по улице Юлиуса Фучика в Казани по программе «Наш двор» создадут большое пространство для отдыха. Раньше у каждого дома была своя огороженная территория.

 Фото: мэрия города

Работы ведутся на площади почти 13 тысяч кв.м. На месте старой парковки появится детская площадка с игровыми комплексами, качелями и горками. Для любителей спорта оборудуют воркаут-зону. Также во дворе обновят асфальт, освещение, установят новые скамейки, разобьют газоны и высадят деревья. 

«Благодаря республиканской программе «Наш двор» будут улучшены условия для 500 жителей этих домов», — отметил мэр города Ильсур Метшин во время осмотра благоустроенной территории. 

Всего в этом году по программе «Наш двор» новые дворы получат жители 454 домов города.

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