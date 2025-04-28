В казанские детсады могут вернуть отопление по заявкам

Администрация Казани заявила, что подача тепла в детские сады возможна, если их руководство направит соответствующие заявки подрядным организациям. В мэрии уточнили, что решение будет приниматься с учетом технической возможности, если на теплосетях не ведутся ремонтные работы.

Поводом для обсуждения стали многочисленные жалобы родителей в соцсетях. Горожане сообщают, что из-за отсутствия отопления в дошкольных учреждениях детям приходится заниматься в холодных помещениях.

Ранее в ряде районов Казани начался плановый переход на летний режим работы теплосетей, однако возвращение похолодания заставило пересмотреть этот вопрос. Теперь окончательное решение о возобновлении подачи тепла будет зависеть от заявок заведующих и технических возможностей коммунальных служб.