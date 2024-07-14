В казанских парках проведут ремонт камер наблюдения за 1,7 млн рублей

На портале госзакупок появился тендер в 1,7 млн на ремонт и обслуживание камер наблюдения в общественных местах города.

В качестве заказчика указан МБУ «Департамент телекоммуникационных технологий» города Казани. Срок исполнения – до конца 2024 года.

Как следует из текста тендера камеры обновят во многих парках, скверах и бульварах Казани. Таких как: парк Победы, «Крылья Советов», ДК. Урицкого, «Калейдоскоп», «Комсомолец», Горкинско-Ометьевский лес, в парке у Центра семьи «Казан», на набережной озера Кабан, пляже Лебяжье и многих других местах.

Напомним, что ранее сообщалось о начале ремонта Дворца химиков.