В казанской больнице №2 завершен капремонт трех этажей

Клиническая больница №2 в Казани преображается: завершен капитальный ремонт 3 этажей, где теперь располагаются терапевтическое, кардиологическое отделения и отделение реабилитации.

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Пациенты уже могут оценить обновленные палаты, созданные по современным стандартам комфорта и безопасности. В настоящее время работы продолжаются на первом этаже, где создается новое приемно-диагностическое отделение.

«Проект по ремонту больницы уже выполнен на 65%, – сообщает горздрав Казани. – Это стало возможным благодаря поддержке Правительства РТ, которое уделяет большое внимание развитию здравоохранения в республике».

В ближайшие месяцы пациенты смогут оценить полностью обновленную больницу, где им будет обеспечено качественное и комфортное лечение.

Ранее мы писали, что в этом году в Татарстане в рамках республиканского проекта модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение» будут построены 29 новых объектов, сообщил первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев.

Особое внимание уделят возведению новой поликлиники на базе 12-й городской больницы в Казани. Этот проект является частью строительства трех новых амбулаторно-поликлинических подразделений в крупных городах и районных центрах республики.