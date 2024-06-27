В казанской «Пирамиде» на строителя обрушилась стена

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Город
27 июня 2024  14:14
Автор:
Эндже Гарафиева

Во время демонтажных работ в культурно-развлекательном комплексе «Пирамида» в центре Казани обрушилась стена. Инцидент произошел сегодня, 27 июня, примерно в 11:30.

По предварительным данным, в результате обрушения стены травму головы получил 36-летний мужчина.

Фото: прокуратура РТ

В Казани прокуратура Вахитовского района проводит проверку по факту обрушения, сообщили в пресс-службе регионального ведомства. Будут установлены все обстоятельства происшествия и причины обрушения стены. По итогам проверки при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Прокуратура проверяет соблюдение требований законодательства об охране труда при проведении демонтажных работ.

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