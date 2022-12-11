В казанском аэропорту задерживают несколько рейсов из-за погодных условий

В казанском аэропорту имени Габдуллы Тукая задерживают несколько рейсов из-за позднего прибытия самолетов и неблагоприятных погодных условия. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Задержки вылета рейсов произошли сегодня, 11 декабря. По этому случаю была организована проверка соблюдения прав авиапассажиров.

В аэропорт прибыл и.о Татарского транспортного прокурора. Он выяснит обстоятельства и своевременность обеспечения прав пассажиров, при необходимости примет меры реагирования.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Чувашии из-за ледяного дождя встал поезд, следующий из Москвы в Казань.