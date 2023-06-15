 В казанском аквапарке «Барионикс» прошла эвакуация посетителей и сотрудников из-за загоревшейся сауны
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В казанском аквапарке «Барионикс» прошла эвакуация посетителей и сотрудников из-за загоревшейся сауны

Причина пожара устанавливается.

Город
15 июня 2023  19:32
Автор:
Валерий Саидов

В аквапарке «Барионикс» в Казани прошла эвакуация посетителей и сотрудников из-за загоревшейся сауны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану. 

Сообщение о срабатывании автоматической пожарной сигнализации поступило сегодня, 15 июля, в 18:18. После приезда на место, пожарные обнаружили исчтоник, откуда шло задымление – им оказалось помещение сауны на втором этаже.

Сотрудники и посетители ТРЦ смогли эвакуироваться самостоятельно до приезда пожарной бригады. Ликвидировать открытое горение пожарным удалось в 18:43.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани сотрудники МЧС ликвидировали пожар в одном из жилых домов. Из горящей квартиры сотрудники МЧС спасли мужчину, передав его сотрудникам скорой помощи для осмотра. Казанец не пострадал.

 

 

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