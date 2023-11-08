В казанском детском саду дружно отметили День народного единства

Национальные танцы, песни, стихи на языках народов Поволжья, традиционные народные игры... Такую яркую программу ко Дню народного единства подготовили воспитанники казанского детского сада №187 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения «Киләчәк» («Будущее»).

Газета «Казанские ведомости»
8 ноября 2023  11:23
Автор:
Ольга Иванычева

Главными зрителями утренника стали родители, братики и сестренки юных артистов. Когда все гости заняли свои места в актовом зале, их попросили на время закрыть глаза и не подглядывать - ребятам надо было проверить реквизит. Взрослые послушно по-честному прикрыли глаза ладонями. Через пару минут глаза разрешили открыть - к празднику все было готово...

Театрализованное представление длилось час, но смотрелось на одном дыхании. Мамы, папы подпевали, подтанцовывали детям, одаривали их аплодисментами, не забывая при этом фотографировать и снимать видео для домашнего архива. 

- Очень приятно, что детям и родителям нравятся наши творческие занятия. Такая программа - большая работа всей нашей команды. Мы сами пишем сценарии, сами разрабатываем и заказываем костюмы. В нашем садике всегда творческая атмосфера. Дети понимают, что репетиции - это настоящий труд, но им это нравится. Они их с нетерпением ждут и сами спрашивают: «А когда будем репетировать?» Идея данной программы: наша сила - в единстве, пока мы едины, мы непобедимы. Сейчас начнем подготовку к новогоднему представлению, городским творческим конкурсам, - рассказала заведующая детским садом №187 Гульназ Юсупова. 

Она отметила, что участие в разнообразных мероприятиях очень важно для развития детей. Они учатся свободно выступать перед публикой, становятся более открытыми, общительными. Ребята не боятся высказывать и отстаивать свое мнение. Все это им пригодится в жизни. 

- Я говорю это не просто так - многие родители наших выпускников до сих пор поддерживают с нами связь, поздравляют нас с праздниками, делятся радостью от достижений ребят, - поделилась Гульназ Юсупова. - Это окрыляет, мы понимаем, что действительно работаем не зря. 

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