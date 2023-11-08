В казанском детском саду дружно отметили День народного единства

Главными зрителями утренника стали родители, братики и сестренки юных артистов. Когда все гости заняли свои места в актовом зале, их попросили на время закрыть глаза и не подглядывать - ребятам надо было проверить реквизит. Взрослые послушно по-честному прикрыли глаза ладонями. Через пару минут глаза разрешили открыть - к празднику все было готово...

Театрализованное представление длилось час, но смотрелось на одном дыхании. Мамы, папы подпевали, подтанцовывали детям, одаривали их аплодисментами, не забывая при этом фотографировать и снимать видео для домашнего архива.

- Очень приятно, что детям и родителям нравятся наши творческие занятия. Такая программа - большая работа всей нашей команды. Мы сами пишем сценарии, сами разрабатываем и заказываем костюмы. В нашем садике всегда творческая атмосфера. Дети понимают, что репетиции - это настоящий труд, но им это нравится. Они их с нетерпением ждут и сами спрашивают: «А когда будем репетировать?» Идея данной программы: наша сила - в единстве, пока мы едины, мы непобедимы. Сейчас начнем подготовку к новогоднему представлению, городским творческим конкурсам, - рассказала заведующая детским садом №187 Гульназ Юсупова.

Она отметила, что участие в разнообразных мероприятиях очень важно для развития детей. Они учатся свободно выступать перед публикой, становятся более открытыми, общительными. Ребята не боятся высказывать и отстаивать свое мнение. Все это им пригодится в жизни.

- Я говорю это не просто так - многие родители наших выпускников до сих пор поддерживают с нами связь, поздравляют нас с праздниками, делятся радостью от достижений ребят, - поделилась Гульназ Юсупова. - Это окрыляет, мы понимаем, что действительно работаем не зря.