В Казанском Кремле будут чествовать жемчужных юбиляров

Чествование пройдет в пятницу, 2 августа. В Казанском Кремле поздравят шесть семейных пар, отмечающих 30-летний юбилей со дня свадьбы, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Юбиляры поженились в 1994 году, на празднике они получат подарки от музея-заповедника, а также от партнеров события. Праздник приурочен к Году семьи, объявленному в стране Президентом РФ Владимиром Путиным.

Кульминацией мероприятие станет концерт с участием татарского кавер-бенда MINGAZOV. Эта самобытная группа стремится сохранить татарскую музыкальную культуры, объединяя представителей разных поколений.

Старт события назначен на 16 часов, оно пройдет на территории Музея Пушечного двора.