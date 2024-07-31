В Казанском Кремле будут чествовать жемчужных юбиляров

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Город
31 июля 2024  12:09
Автор:
Владислав Косолапкин

Чествование пройдет в пятницу, 2 августа. В Казанском Кремле поздравят шесть семейных пар, отмечающих 30-летний юбилей со дня свадьбы, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Юбиляры поженились в 1994 году, на празднике они получат подарки от музея-заповедника, а также от партнеров события. Праздник приурочен к Году семьи, объявленному в стране Президентом РФ Владимиром Путиным.
Кульминацией мероприятие станет концерт с участием татарского кавер-бенда MINGAZOV. Эта самобытная группа стремится сохранить татарскую музыкальную культуры, объединяя представителей разных поколений.

Старт события назначен на 16 часов, оно пройдет на территории Музея Пушечного двора.

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