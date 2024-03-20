В Казанском Кремле открылась выставка о великом поэте и мыслителе Ходже Ахмеде Ясави

Необычный выставочный проект Музея-заповедника «Азрет Султан» (Республика Казахстан, город Туркестан) приурочен к 930-летию Ходжи Ахмеда Ясави – выдающегося поэта, мыслителя тюрко-мусульманского мира, и к 20-летию включения Мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави в Туркестане в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Выставочный проект знакомит с древним городом Туркестан – оазисом на Великом Шелковом пути, и поэтическими и философскими шедеврами Ходжа Ахмед Ясави.

- Музей-заповедник «Азрет Султан» впервые представляет такую большую археологическую, этнографическую и художественную коллекцию в России. Этот проект интересен тем, что мы находим историческую связь между народами России и Казахстана, и сегодня мы продолжаем этот путь. Приятно, что первую международную выставку мы проводим в Татарстане в Казанском Кремле. Надеемся, что выставка поедет в другие страны. Предполагается, что после Казани это будут Узбекистан, Турция. Ходжа Ахмед Ясави – человек планетарного масштаба, и хочется, чтобы о нем узнали как можно больше людей. - рассказал Генеральный консул Республики Казахстан в г. Казань Ерлан Искаков.