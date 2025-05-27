В Казанском Кремле состоялась премьера аудиоспектакля «Тайна Спасской башни»

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Город
27 мая 2025  18:42
Автор:
Ольга Иванычева
Автор фото: Ольга Иванычева

Сегодня, 27 мая, в Музее-заповеднике «Казанский Кремль» состоялась премьера аудиоспектакля «Тайна Спасской башни». 

Этот необычный проект создан совместно Музеем-заповедник «Казанский Кремль» и Казанским ТЮЗом. 

Это первый музейный аудиоспектакль в стенах Казанского Кремля, благодаря которому посетители совершают настоящее аудио-путешествие по тайнам времени в Музее Спасской башни. Они не просто могут посетить средневековую башню, но познакомиться с теми временами, когда башня строилась и реконструировалась. 
«Тайна Спасской башни» - это не обычный аудиогид, а настоящий аудиоспектакль, записанный актерами Казанского ТЮЗа. Герои спектакля ведут за собой зрителей, приглашая их в квест-приключение, которое поможет совершить путешествие во времени и пространстве. 

Создатели аудиоспекакля: режиссер – Радион Букаев, драматург – Маргарита Кадацкая, художник – Надежда Иванова, композитор – Альфит Фархадшин.

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

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