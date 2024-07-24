В казанском метро пожилой мужчина упал на рельсы

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Город
24 июля 2024  11:23
Автор:
Эндже Гарафиева

Сегодня на станции метро «Проспект Победы» в Казани пожилой мужчина упал с платформы на рельсы.

Как сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс», происшествие случилось около 11 часов. К счастью, машинист прибывающего поезда заметил человека на путях и успел применить экстренное торможение.

Сотрудники метрополитена оперативно подняли мужчину с рельсов и вызвали скорую помощь. По предварительным данным, причиной падения стало внезапное ухудшение самочувствия.

В настоящее время движение поездов на станции восстановлено, однако предприятие напоминает о необходимости быть предельно внимательными и осторожными в метрополитене.

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