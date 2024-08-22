В казанском общежитии КГЭУ прошла тренировочная эвакуация

В общежитии Казанского государственного энергетического университета прошли пожарно-тактические учения с участием пожарных МЧС России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Учения были организованы перед началом нового учебного года, чтобы отработать действия сотрудников МЧС и персонала университета в случае пожара.

По сценарию учений, короткое замыкание бытового прибора вызвало возгорание, угрожающее распространению огня по общежитию. Сработала система пожарной сигнализации, и два человека оказались отрезанными огнем от выхода.

В рамках учений сотрудники пожарной охраны МЧС России и персонал КГЭУ отработали действия по эвакуации сотрудников, спасению пострадавших, а также особенности тушения пожара с учетом специфики объекта.

Все цели учений были достигнуты, личный состав успешно справился с поставленными задачами.