В казанском общежитии КГЭУ прошла тренировочная эвакуация

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Город
22 августа 2024  16:49
Автор:
Эндже Гарафиева

В общежитии Казанского государственного энергетического университета прошли пожарно-тактические учения с участием пожарных МЧС России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

 Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Учения были организованы перед началом нового учебного года, чтобы отработать действия сотрудников МЧС и персонала университета в случае пожара.

По сценарию учений, короткое замыкание бытового прибора вызвало возгорание, угрожающее распространению огня по общежитию. Сработала система пожарной сигнализации, и два человека оказались отрезанными огнем от выхода.

В рамках учений сотрудники пожарной охраны МЧС России и персонал КГЭУ отработали действия по эвакуации сотрудников, спасению пострадавших, а также особенности тушения пожара с учетом специфики объекта.

Все цели учений были достигнуты, личный состав успешно справился с поставленными задачами.

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