В отеле в центре Казани прошли учения МЧС

В Казани в отеле «Марриотт» прошли тактические учения МЧС. В них приняли участие 43 человека и десять единиц пожарной техники. Вместе с пожарными тренировался и персонал гостиницы, и даже посетители. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

По легенде учений, в подвале гостиницы произошел пожар по причине короткого замыкания. Пожар перекинулся на легковоспаменяющеся материалы, сформировалось сильное задымление, и возникла опасность людям. Через 4 минуты после вызова к месту происшествия прибывает дежурный караул спасательной части № 1.

Затем начали подъезжать пожарные машины из других ближайших пожарно-спасательных частей города. МЧС встречали сотрудники гостиницы, которые сообщили, где находится источник пожара, а также о возможных пострадавших, работавших в это время в подвале.

На поиск возможных пострадавших отправились четыре звена ГДЗС. Первый из них был обнаружен без сознания в подвале. Пострадавший был благополучно передан бригаде скорой медицинской помощи. Звенья ГДЗС, задействованные в подвальном помещении, приступили к тушению пожара.

Тем временем, стало известно, что один из гостей отеля не смог вовремя покинуть отель. Пожарные надели пострадавшему маску спасаемого и вывели его из здания на улицу.

Через несколько минут в штаб пожаротушения поступает сообщение о ликвидации последствий условного пожара. После чего от руководителя учений следует команда «отбой!».

Далее последовал разбор действий пожарных и персонала по итогам учений. Личный состав справился с поставленными задачами на «отлично».

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в школах и вузах столицы Татарстана прошли учения спецслужб. Правоохранители проверяли работу тревожных кнопок и процесса усиления охраны.