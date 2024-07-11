В казанском посёлке Чебакса достроили офис врача общей практики

В казанском поселке Чебакса готовятся к официальному открытию новый медицинский центр, где будет функционировать офис врача общей практики и педиатра. Объект был построен в рамках республиканской программы нацпроекта «Здравоохранение».

Фото: © Горздрав Казани

Замминистра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов провел совещание на объекте, чтобы оценить готовность центра к открытию, пишет пресс-служба Горздрава Казани. Представители минздрава, медучреждений Казани и подрядчиков обсудили готовность кабинетов, наличие оборудования, аппаратуры, укомплектованность кадрами и благоустройство прилегающей территории.