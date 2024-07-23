В казанском посёлке Чебакса построен новый медицинский центр

В поселке Чебакса построен новый медицинский центр, включающий в себя врачебную амбулаторию и кабинет педиатра. Строительство центра стало частью масштабной программы по улучшению первичной медико-санитарной помощи в Республике Татарстан.

Новая амбулатория предоставит жителям поселка широкий спектр медицинских услуг. Взрослые пациенты смогут получить первичную доврачебную и врачебную помощь, в том числе услуги общей врачебной практики, неотложной помощи и вакцинации. Для детей предусмотрены услуги педиатра и вакцинация.

Медицинский центр оснащен современным оборудованием, таким как аппарат ЭКГ, пульсоксиметр и дефибриллятор. При проектировании здания были учтены потребности маломобильных граждан. Пропускная способность амбулатории составляет 38 посещений в смену.

Для обеспечения оперативного обслуживания населения приобретено несколько автомобилей Lada.