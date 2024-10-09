В казанском зооботсаду родилась зебра с уникальным окрасом

news_top_970_100
Город
9 октября 2024  11:03

В зооботсаду Казани рассказали о пополнении в семье зебр.

 Фото: © Казанский зооботсад

Родителями новорожденной стали Бабочка и Ромак. Для Ромака это уже второй опыт отцовства, так как в мае текущего года у него родилась первая дочь по имени Ромашка. Бабочка, в свою очередь, впервые стала матерью.

Беременность у зебр составляет от года до 14 месяцев, поэтому появление новорожденной зебры ожидалось с большим волнением. Бабочка успешно справилась с родами, и на свет появилась здоровая самка с уникальным окрасом. Ее полоски имеют нежный рыжеватый оттенок.

На данный момент как мама, так и её дочка чувствуют себя хорошо. Однако они временно изолированы от других членов своей группы и недоступны для посетителей. Имя малышке по традиции выберут сами казанцы.

news_right_column_240_400
Новости
Сброс воды на Куйбышевском водохранилище снизят до 4,5 тысячи кубометров в секунду
В столице Татарстана зарегистрировали 815-ый электромобиль
Татарстанцы получили две награды премии «Золотой пояс»
Историческую судьбу Волги обсудили в столице РТ
Историческую судьбу Волги обсудили в столице РТ
В Челнах задержали мужчину, подозреваемого в 21 мошенничестве
Городская власть открыта для обращений казанцев
Городская власть открыта для обращений казанцев
В казанском зооботсаду родилась зебра с уникальным окрасом
В казанском зооботсаду родилась зебра с уникальным окрасом
В центре Казани сохраняют историческое наследие города
В центре Казани сохраняют историческое наследие города