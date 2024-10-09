В казанском зооботсаду родилась зебра с уникальным окрасом

В зооботсаду Казани рассказали о пополнении в семье зебр.

Фото: © Казанский зооботсад

Родителями новорожденной стали Бабочка и Ромак. Для Ромака это уже второй опыт отцовства, так как в мае текущего года у него родилась первая дочь по имени Ромашка. Бабочка, в свою очередь, впервые стала матерью.

Беременность у зебр составляет от года до 14 месяцев, поэтому появление новорожденной зебры ожидалось с большим волнением. Бабочка успешно справилась с родами, и на свет появилась здоровая самка с уникальным окрасом. Ее полоски имеют нежный рыжеватый оттенок.

На данный момент как мама, так и её дочка чувствуют себя хорошо. Однако они временно изолированы от других членов своей группы и недоступны для посетителей. Имя малышке по традиции выберут сами казанцы.