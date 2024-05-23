В Казанском зоопарке «Река Замбези» впервые родилась зебра

В зооботаническом саду «Река Замбези» в Казани впервые появилась на свет зебра.

Фото: © мэрия Казани

Пятилетняя самка, привезенная полтора года назад, родила детеныша. Зебры вынашивают потомство раз в три года, и обычно рождается только один детеныш. Мама и малыш чувствуют себя хорошо, но пока находятся в вольере и недоступны для посетителей. Зоопарк планирует провести конкурс на лучшее имя для новорожденной зебры.

Смотрители зоопарка временно назвали новорожденную Ромашкой, в честь отца – 22-летнего самца Ромака из Чехии. Мать, зебра по кличке Точка, вместе с двумя другими зебрами была приобретена мэром города Ильсуром Метшиным. Метшин отметил, что рождение зебры подтверждает комфортные условия содержания животных в зоопарке.

Заведующая отделом «Копытные» Татьяна Буслова сообщила, что мама и детеныш полностью здоровы и не нуждаются во вмешательстве ветеринаров. Первую неделю новорожденная должна проводить в отдельном вольере, чтобы установить связь с матерью. Новорожденная зебра проявляет хороший аппетит и активно учится бегать.

В ближайшие месяцы детеныш будет питаться молоком матери, а затем начнет пробовать взрослую пищу. Через неделю зоопарк планирует познакомить Ромашку с другой зеброй по кличке Бабочка. В дальнейшем зебра будет гулять вместе с антилопами, марабу и страусами.

Зооботсад «Река Замбези» за последние два года пополнился 134 новыми животными, включая редкие виды. Это подтверждает комфортные условия содержания, созданные для животных в зоопарке.