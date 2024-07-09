В казанском зоопарке у занесенных в Красную книгу гуанако родился детеныш

«В день семьи, любви и верности делимся с вами самыми, что ни на есть добрыми, светлыми и трепетными новостями, – обрадовали казанцев сотрудники зооботсада. – 26 июня у пары гуанако Лунтика и Лучи появился детеныш. Событие поистине волнительное, ведь это их первенец».

Фото: телеграм-канал зоопарка

Киперы уже определили пол новорожденной – это девочка. Малышка уже окрепла и вместе с мамой исследует мир, с любопытством познавая песок, солнце и зеленую травку. Она растет активной, игривой и очень любопытно.

До девяти месяцев она будет питаться молоком мамы, но уже пробует и взрослую пищу – траву, листья и веточки растений.

Важно отметить, что гуанако занесены в Международную Красную книгу, поэтому появление нового члена их семьи – это особенное событие.