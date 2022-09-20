В «Казаньоргсинтез» предупредили о повышенном горении на факелах предприятия

В «Казаньоргсинтез» стартовал плановый остановочный ремонт, чтобы провести подготовительные работы для дальнейшего расширения производства и повышения надежности работы. Об этом сообщил представитель КОС.

«Остановочный ремонт позволит повысить надежность и эффективность работы технологического оборудования, снизить риски остановов, тем самым минимизировав негативное влияние на окружающую среду», - подчеркнул представитель.

Планируется провести ревизию трубопроводов и экспертизу промышленной безопасности оборудования. Технологическую цепочку после завершения ремонтных работ запустят во второй половине октября.

В течение нескольких дней во время работ может наблюдаться повышенная интенсивность горения на факелах – это связано с процессом подготовки к ремонту технологического оборудования. За состоянием атмосферного воздуха, чтобы не допустить превышение установленных норм, ведется постоянный контроль автоматическими постами в городе и на границе санитарно-защитной зоны.