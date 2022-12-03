 В Казани за пятницу задержали 8 пьяных водителей
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В Казани за пятницу задержали 8 пьяных водителей

Всего за 2 декабря в столице Татарстана произошло 218 ДТП.

Город
3 декабря 2022  09:30
Автор:
Эдуард Салихов

В Казани за пятницу задержали восемь пьяных водителей. Об этом сообщили в городской Госавтоинспеции. 

Всего за 2 декабря в столице Татарстана произошло 218 ДТП, из них два с пострадавшими. Также в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставили трех человек. 

Ранее «КВ» сообщали, что в Нижнекамске пьяный водитель сбил пешехода на «зебре» и скрылся с места ДТП. В результате аварии пострадавшего доставили в больницу. Виновнику ДТП грозит штраф 30 тыс. рублей, лишение прав от 1,5 до 2 лет, арест на 15 суток.

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