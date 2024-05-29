В КФУ в рамках учений эвакуировали 1,2 тысячи студентов

В Казанском федеральном университете сегодня прошли масштабные учения, в ходе которых было эвакуировано более 1,2 тысячи студентов. По сценарию, по высотному зданию университета ударил беспилотник, что вызвало оперативное прибытие экстренных служб.

Заместитель проректора и директор Департамента по комплексной безопасности КФУ Валерий Красильников сообщил, что такие учения проводятся регулярно для отработки действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В условиях возросшей угрозы терактов с применением беспилотников будут отработаны действия всех служб университета.

Студентам объяснили, как правильно действовать в случае эвакуации, и провели их в специально подготовленные укрытия. Учения направлены на повышение готовности к чрезвычайным ситуациям и отработку совместных действий служб и населения.