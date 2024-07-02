В Кировском районе Казани открылся новый многоуровневый паркинг

В Кировском районе Казани завершилось строительство нового восьмиэтажного многоуровневого паркинга по улице Проточная. Объект был сдан в эксплуатацию после получения заключения Госстройндазора РТ о соответствии требованиям проектной документации.

Фото: Госстройнадзор РТ

Паркинг рассчитан на 253 машино-места и предназначен для хранения автомобилей жильцов близлежащего жилого дома.

В паркинге предусмотрены двухпутная криволинейная рампа для заезда и выезда автомобилей, грузовой лифт и эвакуационная лестница для перемещения людей. Кровля паркинга эксплуатируемая и также используется для хранения автомобилей.