В Кировском районе Казани открылся новый многоуровневый паркинг

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Город
2 июля 2024  11:18
Автор:
Эндже Гарафиева

В Кировском районе Казани завершилось строительство нового восьмиэтажного многоуровневого паркинга по улице Проточная. Объект был сдан в эксплуатацию после получения заключения Госстройндазора РТ о соответствии требованиям проектной документации.

Фото: Госстройнадзор РТ

Паркинг рассчитан на 253 машино-места и предназначен для хранения автомобилей жильцов близлежащего жилого дома. 

В паркинге предусмотрены двухпутная криволинейная рампа для заезда и выезда автомобилей, грузовой лифт и эвакуационная лестница для перемещения людей. Кровля паркинга эксплуатируемая и также используется для хранения автомобилей.

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