В Кировском районе появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Центр спорта ФИЗРА» смогут одновременно посещать до 65 человек, рассказал мэр города Казань Ильсур Метшин. Он будет расположен в жилом районе Салават Купере.

Там будет манеж площадью почти в 5 тысяч кв.м, фуд-корт, гардероб и ресепшен, тренерский кабинет и раздевалки с душевыми, тренажерный зал, санузлы и сауна, залы для занятий йогой и танцами, кабинет врача с помещением для проведения медицинских процедур, инвентарные комнаты и прочее.

Центр будет оснащен кардио-тренажерами. Установят беговую дорожку, эллиптический тренажер, велотренажер, степпер и гребной тренажер.