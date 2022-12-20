 В Кукморском районе водитель насмерть переехал пешехода, лежавшего на дороге
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В Кукморском районе водитель насмерть переехал пешехода, лежавшего на дороге

На одежде мужчины не было светоотражающих элементов.

Республика
20 декабря 2022  12:50
Автор:
Эдуард Салихов

Вчера, 19 декабря, в Кукморском районе Татарстана 22-летний водитель «Лады Калины» насмерть переехал 31-летнего пешехода, который в темное время суток лежал по проезжей части. Об этом сообщили в Госавтоинспекции РТ.

На одежде мужчины не было светоотражающих элементов. Также в ГИБДД отметили, что водитель «Лады», по предварительным данным, превысил скорость. 

Ранее «КВ» сообщали, что на трассе в Тукаевском районе Татарстана произошло массовое ДТП с участием микроавтобуса. Точные причины аварии устанавливаются.

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