В Кукморском районе водитель насмерть переехал пешехода, лежавшего на дороге

Вчера, 19 декабря, в Кукморском районе Татарстана 22-летний водитель «Лады Калины» насмерть переехал 31-летнего пешехода, который в темное время суток лежал по проезжей части. Об этом сообщили в Госавтоинспекции РТ.

На одежде мужчины не было светоотражающих элементов. Также в ГИБДД отметили, что водитель «Лады», по предварительным данным, превысил скорость.

Ранее «КВ» сообщали, что на трассе в Тукаевском районе Татарстана произошло массовое ДТП с участием микроавтобуса. Точные причины аварии устанавливаются.