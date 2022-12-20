На трассе в Тукаевском районе Татарстана перевернулся микроавтобус с пассажирами

На трассе в Тукаевском районе Татарстана сегодня произошло серьезное ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции РТ.

По предварительным данным, водитель «Шевроле» не выбрала безопасную скорость и выехала на «встречку». Там она врезалась в микроавтобус, в котором находились 11 человек. После этого в автобус въехали еще LADA и Hyundai.

В результате аварии травмы получили водитель «Шевроле» и пассажир микроавтобуса. Точные причины аварии устанавливаются.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане после ДТП с автобусом, в котором пострадала 11-летняя девочка, возбудили уголовное дело. Авария произошло вчера в Высокогорском районе.