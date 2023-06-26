В Куюках продают мебель из частного детсада, в котором ребенка заперли в подсобке

На сайте объявлений появилось объявление о продаже мебели для детского сада в Пестречинском районе Татарстана. Согласно информации, указанной на сайте, шкафчики и кровати предлагают забрать из деревни Куюки, где находится частный детсад, в котором ребенка закрыли в подсобке.

Напомним, в СМИ и соцсетях появилось видео, которое было записано, как утверждалось, в одном из детсадов Казани. На фоне детских криков кричала девочка, запертая в подсобке.

Прокурору Пестречинского района было поручено проверить информацию о нарушении прав ребенка и при наличии оснований принять меры реагирования.