В Лениногорске жители обманули работников соцзащиты и предстанут перед судом

Восемь жителей Лениногорска предстанут перед судом по обвинению в хищении субсидий на общую сумму в 1,75 млн рублей, выделенных на поддержку малого бизнеса.

Как установило следствие, в 2022 году одна из обвиняемых получила социальную помощь в размере 150 тысяч рублей на организацию производства полуфабрикатов и кондитерских изделий. Однако, не желая выполнять обязательства по социальному контракту, она предоставила в отдел социальной защиты поддельные документы, чтобы сделать вид, будто деньги использовались по назначению.

В дальнейшем она вовлекла в преступление свою дочь, которая нашла людей, от их имени подавались заявления о получении социальной помощи. Из выделенных сумм обвиняемые оставляли себе большую часть, отдавая фиктивным получателям лишь 50 тысяч рублей.