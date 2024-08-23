В Ленинском саду появились новые скамейки и урны из переработанных материалов

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Город
23 августа 2024  12:14
Автор:
Эндже Гарафиева

В Ленинском саду появились 33 новые скамейки и 29 урн, изготовленные из переработанных материалов и металла, сообщает пресс-служба мэрии.

В ближайшее время подобные объекты появятся еще в лесопарке «Лебяжье» и парке «Сосновая роща». В общей сложности по городу установлено уже порядка 50 малых архитектурных форм из вторсырья, включая скамейки, урны и шахматные столы.

Так, например, в сквере у администрации Вахитовского и Приволжского районов и в конце улицы Баумана появились по четыре скамейки и урны из переработанных материалов. На Кремлевской набережной рядом с волейбольной площадкой установили две кабинки для переодевания, а в экстрим-парке «УРАМ» — два шахматных стола.

 

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В Ленинском саду появились новые скамейки и урны из переработанных материалов