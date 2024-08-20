В лесах Татарстана насчитали 47 тысяч зайцев

По данным зимнего маршрутного учета, численность этих пушистых зверьков в республиканских лесах выросла на 894 особи по сравнению с прошлым годом и составила 46 891. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

Фото: © Госкомитет РТ по биоресурсам

Больше всего в Татарстане русаков – 37 340 особей. Их излюбленные места обитания – леса Чистопольского, Сабинского, Спасского, Заинского, Рыбно-Слободского, Мензелинского, Лаишевского, Нижнекамского, Сармановского, Лениногорского, Нурлатского, Новошешминского, Высокогорского и Буинского районов.

Беляков насчитывается 9 551 особь. Они предпочитают леса Лениногорского, Нурлатского, Мензелинского и Заинского районов.

Специалисты отмечают, что для численности диких животных характерны естественные колебания, которые связаны с природными циклами.