В «Лыжне России» в Казани примут участие 35 тыс. человек

В «Лыжне России» будут участвовать 35 тыс. человек. Спортивное мероприятие пройдет 12 февраля: в этот день пройдет 36 состязаний по 10 видам спорта. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Казани.

«В этом году мы ожидаем увеличение числа участников, в том числе за счет нового места старта – лыжно-биатлонного комплекса в жилом массиве Мирный», – заметил председатель городского Комитета по физической культуре и спорту Альберт Салихов.

При этом в прошлом году участвовали 21 тысяча спортсменов, а сам лыжный сезон начался 25 декабря.