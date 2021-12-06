 В «Лыжне России» в Казани примут участие 35 тыс. человек
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В «Лыжне России» в Казани примут участие 35 тыс. человек

Спортивное мероприятие пройдет 12 февраля.

Город
6 декабря 2021  18:50
Автор:
Елена Молчанова

В «Лыжне России» будут участвовать 35 тыс. человек. Спортивное мероприятие пройдет 12 февраля: в этот день пройдет 36 состязаний по 10 видам спорта. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Казани. 

«В этом году мы ожидаем увеличение числа участников, в том числе за счет нового места старта – лыжно-биатлонного комплекса в жилом массиве Мирный», – заметил председатель городского Комитета по физической культуре и спорту Альберт Салихов. 

При этом в прошлом году участвовали 21 тысяча спортсменов, а сам лыжный сезон начался 25 декабря. 

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