В Мамадыше появился еще один пляж на берегу Камы

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Республика
4 июля 2024  11:05
Автор:
Эндже Гарафиева

В Мамадыше, на высоком берегу Камы, открылся новый пляж, расположенный на территории дома отдыха «Берсут». Пляж окружен сосновым лесом и идеально подходит для тех, кто хочет насладиться тишиной, свежим воздухом и побыть вдали от городского шума. Об этом сообщили в госкомитете РТ по туризму.

 Фото: Госкомитет РТ по туризму

В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2023 году дом отдыха «Берсут» получил субсидию на благоустройство пляжа. На эти средства была установлена металлическая лестница для спуска к пляжу, проложены пешеходные дорожки, поставлены кабинки для переодевания, лежаки и зонтики.

Сейчас, когда в республике установилась жаркая погода в +30°, это отличное место для отдыха на воде, подчеркнули в ведомстве.

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