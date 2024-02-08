В Мамадыше пройдет фестиваль креативных санок

В событии примет участие Герой России Расим Баксиков.

Организаторы фестиваля в Мамадыше построили перед мероприятием длинную ледяную трассу высотой 3,5 метра, где участники должны продемонстрировать креативные сани.

В списке участников фестиваля значатся города Казань, Набережные Челны, Мамадыш, Богатые Сабы, Пестрецы, Ульяновск, Агрыз, Чистополь, Лаишево. На улице Советской будут проезжать команды «Челны-Бройлер» и «Сибур», а также активисты Российского движения детей и молодежи «Движение первых» на санях «Сани первых». Ожидается также участие команды «Сани Победы»

В этом году на фестивале гостей ожидают не только эффектные спуски, но и игра в хоккей в валенках, катание на оленьей упряжке, а также работающие выставки и фотозоны. Местные жители угостят посетителей ухой, кашей и блинами. На центральной улице будут раздавать лотерейные билеты и флажки. Также будет проводиться лотерея с возможностью выиграть умные часы за загрузку приложения по продаже цветов и подарков.