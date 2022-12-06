 В машине Tesla, которая сломалась на зарядной станции в Челнах, вышел из строя предохранитель
news_header_top_970_100

В машине Tesla, которая сломалась на зарядной станции в Челнах, вышел из строя предохранитель

Владелец электрокара согласился с заключением.

Республика
6 декабря 2022  09:51
Автор:
Ольга Ильина

АО «Сетевая компания» выяснила причины неисправности электромобиля, который в конце ноября вышел из строя около зарядной станции в автограде, передают «Челнинские известия».

По их заключению, зарядная сессия в электрокаре была завершена в штатном режиме, после чего зарядная станция отключилась и прекратила подачу напряжения. Техобследование показало, что сбой в работе был в бортовом преобразователе электрической энергии, который привел к выходу из строя пиропатрона (предохранителя) и контактора.

Владелец автомобиля заменил поврежденные детали и поехал на другую зарядную станцию, но там предохранитель снова вышел из строя. Деталь снова заменили, а после этого Tesla своим ходом доехала до базы завода-изготовителя зарядной станции в Казани. Там выяснилось, что вероятнее всего причиной поломки стало внутреннее замыкание в переходнике.

Владелец электрокара согласился с заключением, утверждает компания.

Ранее «КВ» сообщали, что в автограде автомобиль Tesla сломался после того, как попытался зарядиться на электростанции. Автор поста в соцсетях рассказал, что машина припаркована у торгового комплекса «105», она полностью покрыта снегом. На электромобиль прикреплена записка, на которой указано, что Tesla обездвижена. 

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Ново-Савиновском районе Казани откроют детский сад на 220 мест
В Татарстане ввели новую меру поддержки семей участников СВО
Павел Воля выступит в Казани с программой «БОЛЬШОЙ STAND UP» 11 декабря
Павел Воля выступит в Казани с программой «БОЛЬШОЙ STAND UP» 11 декабря
В машине Tesla, которая сломалась на зарядной станции в Челнах, вышел из строя предохранитель
Орнитологи: татарстанцы кормят птиц отбросами, от чего птицы мучительно умирают
Новым руководителем Гостехнадзора РТ назначили Альберта Бурганова
В СВО на Украине погиб сотрудник Набережночелнинского картонно-бумажного комбината
В Казани из-за обледенения провода появились искры, которые оплавили крышу вагона трамвая 5а