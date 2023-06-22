 В мечетях Татарстана совершили коллективные дуа-молитвы в память о погибших в ВОВ
news_header_top_970_100

В мечетях Татарстана совершили коллективные дуа-молитвы в память о погибших в ВОВ

Сегодня, 22 июня, отмечается День памяти и скорби.

Республика
22 июня 2023  14:05
Автор:
Эдуард Салихов

Сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби в мечетях Татарстана совершиои коллективные дуа-молитвы в память о погибших в ВОВ. Прихожане вслед за имамами исполнили полуденный намаз, а затем, подняв руки, прочли молитву в честь героев и жертв войны против фашизма. Об этом сообщили в ДУМ РТ.

В мечети «Кул Шариф» Казани мусульмане, обратившись ко Всевышнему, попросили о милости для них, а также для солдат, исполняющих сегодня воинский долг в зоне СВО. После коллективного дуа прочли суры Корана в честь павших и жертв войны. 

В Галиевской мечети Казани имам-хатыйб Рамиль хазрат Мингараев отметил: «Пусть Всевышний укрепит мир и взаимоуважение между народами и странами земли и ниспошлет спокойствие в каждый дом и семью».

Напомним, сегодня в Парке Победы Казани прошла международная акция «Огненные картины войны», в которой приняли участие полторы тысячи жителей столицы Татарстана. Подробнее — в нашем материале.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Мишустин заявил о необходимости наращивания строительства Ту-214
В Татарстане производителям молока предоставят субсидии на возмещение части затрат
Народные игры, музыка и кухня: десять причин побывать на Сабантуе в Казани
Народные игры, музыка и кухня: десять причин побывать на Сабантуе в Казани
Бьюти-наставница из Татарстана подыскивает «няню для мужа» с зарплатой до 150 тыс. рублей
Мишустин рассказал, что на расширение производства Ту-214 выделят 41,8 млрд рублей
Минниханов и Мишустин провели двухстороннюю встречу в Казани
Всероссийский марафон «С газетами не расставайтесь!»: Казань – Зеленодольск – Кронштадт
Глава фермерского хозяйства из Татарстана подозревается в уклонении от уплаты налогов на 7 млн рублей