В мечетях Татарстана совершили коллективные дуа-молитвы в память о погибших в ВОВ

Сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби в мечетях Татарстана совершиои коллективные дуа-молитвы в память о погибших в ВОВ. Прихожане вслед за имамами исполнили полуденный намаз, а затем, подняв руки, прочли молитву в честь героев и жертв войны против фашизма. Об этом сообщили в ДУМ РТ.

В мечети «Кул Шариф» Казани мусульмане, обратившись ко Всевышнему, попросили о милости для них, а также для солдат, исполняющих сегодня воинский долг в зоне СВО. После коллективного дуа прочли суры Корана в честь павших и жертв войны.

В Галиевской мечети Казани имам-хатыйб Рамиль хазрат Мингараев отметил: «Пусть Всевышний укрепит мир и взаимоуважение между народами и странами земли и ниспошлет спокойствие в каждый дом и семью».

Напомним, сегодня в Парке Победы Казани прошла международная акция «Огненные картины войны», в которой приняли участие полторы тысячи жителей столицы Татарстана. Подробнее — в нашем материале.