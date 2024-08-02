В Менделеевске могут построить атомную станцию по производству водорода

О возможности возведения в Татарстане атомной энерготехнологической станции рассказал глава Менделеевского района РТ Радмир Беляев.

По словам чиновника, проект может быть реализован как часть ОЭА «Алабуга-Менделеевск», а инвестиции в проект могут достигнуть 300 млрд рублей.

Площадь территории будущей АТЭС составит 900 гектаров, ожидается, что станция будет состоять из четырех блоков с производственной мощностью 400 тысяч тонн водорода в год. Строительство планируется начать в 2028 году, а закончить в 2035 году.