 В Менделеевске отменили новогодние корпоративы и салюты
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В Менделеевске отменили новогодние корпоративы и салюты

Праздничные мероприятия будут ориентированы на детей.

Республика
29 ноября 2022  13:56
Автор:
Ольга Ильина

В Менделеевском районе отменили новогодние корпоративы и городские салюты. Новогодние мероприятия, в первую очередь, будут ориентированы на детей. Об этом сообщил глава района Радмир Беляев.

Также в районе пройдет «Елка главы» для семей и детей мобилизованных, сотрудников полиции, Росгвардии, судебных приставов, службы исполнения наказания, следственного комитета и прокуратуры.

Более того, для детей мобилизованных проведут новогоднюю акцию «Елка желаний». Сотрудники администрации и руководители предприятий исполнят желания ребят.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани приступили к новогоднему украшению города. Арки уже начали устанавливать в парке «Черное озеро» и на Баумана. Оформить городские улицы планируется к 15 декабря. Об этом сообщили в Комитете внешнего благоустройства столицы РТ. 

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В Менделеевске отменили новогодние корпоративы и салюты