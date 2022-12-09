В Менделеевском районе добровольцам батальонов «Алга» и «Тимер» выплатят по 20 тыс. рублей

Менделеевский район Татарстана выплатит по 20 тыс. рублей местным жителям, которые приняли решение вступить в добровольческие батальоны «Алга» и «Тимер». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава района Радмир Беляев.

«Принято решение в список получателей выплаты от района добавить и эту категорию бойцов. В ближайшее время средства поступят на счета военнослужащих», - рассказал он.

Ранее деньги от района получили земляки, кто был призван из запаса во время мобилизации. Также в Менделеевске выплачивают по 20 тыс. рублей многодетным отцам, кто получил отсрочку.

Напомним, в Татарстане расширили список получателей выплат в 20 тыс. рублей детям бойцов, кто участвует в спецоперации. Выплаты распространили на детей сотрудников МВД и УФСБ, командированных в зону СВО, а также на мобилизованных, которые не имеют регистрации на территории республики.